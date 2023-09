Théâtre « La Bataille du J » – Copie Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 6 mars 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Par la Compagnie Tu tiens ça de moi.

Pendant l’attente du résultat d’un test de grossesse, Junie mène une

quête farfelue et décalée sur son rapport à la maternité, la transmission

et la question du genre. Toutes les femmes en elle, toutes les “J”,

s’invitent pour prendre part à la réflexion.

Les 3 minutes d’attente en deviennent 60. Un temps qui perd toute

notion de réalisme pour laisser place à la construction de l’identité de

Junie, inscrite dans la complexité d’une époque.

Une enquête autour du féminisme, de la maternité, de la paternité,

des rapports hommes-femmes et d’éducation genrée.

Un seul en scène iconoclaste et tout terrain, déjanté et exigeant.

Rencontre débat à l’issue de la représentation.

2024-03-06 fin : 2024-03-06 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Tu tiens ça de moi.

While waiting for the result of a pregnancy test, Junie embarks on a farcical

quest about her relationship to motherhood, transmission and gender

and the question of gender. All the women in her, all the ?J?

are invited to take part in the reflection.

The 3-minute wait becomes 60. A time that loses all

notion of realism to give way to the construction of Junie?s identity

Junie?s identity, set in the complexity of an era.

An investigation into feminism, motherhood and fatherhood,

gender relations and gendered education.

An iconoclastic, off-the-wall one-woman show, both crazy and demanding.

Rencontre débat à l?après la représentation

Por Compagnie Tu tiens ça de moi.

Mientras espera el resultado de una prueba de embarazo, Junie se embarca en una descabellada

búsqueda sobre su relación con la maternidad, la transmisión y el género

y la cuestión del género. Todas las mujeres que hay en ella, todas las ?J?

están invitadas a participar en la reflexión.

La espera de 3 minutos se convierte en 60 minutos. Un tiempo que pierde toda

noción de realismo para dar paso a la construcción de la identidad de Junie

La identidad de Junie, inmersa en la complejidad de una época.

Una investigación sobre el feminismo, la maternidad y la paternidad,

las relaciones de género y la educación de género.

Un espectáculo iconoclasta, alocado y exigente.

Encuentro y debate tras la representación

Von der Compagnie Tu tiens ça de moi.

Während Junie auf das Ergebnis eines Schwangerschaftstests wartet, führt sie eine

skurrile und schräge Suche nach ihrer Beziehung zur Mutterschaft, zur Übertragung

und der Frage nach dem Geschlecht. Alle Frauen in ihr, alle ?J?

laden sich ein, um an der Reflexion teilzunehmen.

Aus drei Minuten Wartezeit werden 60 Minuten. Eine Zeit, die jegliche

realismus verliert, um der Konstruktion von Junies Identität Platz zu machen

Junie, die in die Komplexität einer Epoche eingebettet ist.

Eine Untersuchung über Feminismus, Mutterschaft und Vaterschaft,

der Beziehungen zwischen Männern und Frauen und der geschlechtsspezifischen Erziehung.

Ein ikonoklastisches und bodenständiges, verrücktes und anspruchsvolles Solo-Ensemble.

Diskussion im Anschluss an die Vorstellung

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Grand Dax