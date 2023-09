Théâtre humouristique: »Zai Zai Zai » Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 3 février 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Alors qu’il fait ses courses, un acteur de théâtre, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. L’histoire du fugitif est alors sur toutes les lèvres et divise la société… Dès 14 ans..

While shopping, a theater actor realizes he doesn’t have his loyalty card with him. The cashier calls the security guard, but when he arrives, the actor threatens him and manages to escape. The story of the fugitive is now on everyone?s lips, dividing society? Ages 14 and up.

Mientras hace la compra, un actor de teatro se da cuenta de que no lleva consigo su tarjeta de fidelidad. La cajera llama al guardia de seguridad, pero cuando éste llega, el actor le amenaza y consigue escapar. La historia del fugitivo está entonces en boca de todos y divide a la sociedad? A partir de 14 años.

Beim Einkaufen bemerkt ein Theaterschauspieler, dass er seine Kundenkarte nicht bei sich hat. Die Kassiererin ruft den Wachmann, doch als dieser eintrifft, bedroht der Autor ihn und schafft es, zu fliehen. Die Geschichte des Flüchtigen ist nun in aller Munde und spaltet die Gesellschaft Ab 14 Jahren.

