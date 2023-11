Conférence Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 30 janvier 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

« Géopolitique et climat » présentée par M. Pierre Blanc . Présentée par l’UTL..

2024-01-30 fin : 2024-01-30 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Geopolitics and climate » presented by Mr. Pierre Blanc . Presented by UTL.

« Geopolítica y clima » presentado por el Sr. Pierre Blanc . Presentado por UTL.

« Geopolitik und Klima » präsentiert von Herrn Pierre Blanc . Präsentiert von der UTL.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Grand Dax