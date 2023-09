Théâtre amateur: »Cendrillon » Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 21 janvier 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Dans cette pièce, même si l’on retrouve les personnages du conte initial, on est loin de l’univers de Disney ! C’est une relecture aux multiples entrées où les personnages présentent une fragilité et une complexité qui les rendent humains et touchants. Dès 10 ans..

2024-01-21 fin : 2024-01-21 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



In this play, even if we find the characters from the original tale, it’s a far cry from the Disney universe! It’s a multi-faceted retelling in which the characters display a fragility and complexity that make them human and touching. Ages 10 and up.

En esta obra, aunque encontremos a los personajes del cuento original, ¡estamos lejos del mundo de Disney! Es un retelling con muchas facetas, en el que los personajes tienen una fragilidad y una complejidad que los hacen humanos y conmovedores. A partir de 10 años.

In diesem Stück finden wir zwar die Figuren des ursprünglichen Märchens wieder, aber wir sind weit entfernt von Disneys Welt! Es ist eine Neuinterpretation mit vielen Zugängen, in der die Figuren eine Zerbrechlichkeit und Komplexität aufweisen, die sie menschlich und rührend machen. Ab 10 Jahren.

