Théâtre amateur: »Un coin d’azur » Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 20 janvier 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

« Au coin d’azur » est un petit hôtel de passe du vieux Marseille. L’action se déroule quelques jours avant la venue du Maréchal Pétain. Les hasards de la guerre ont réuni là différents personnages. Alors que la ville se prépare à accueillir le vainqueur de Verdun, ces derniers doivent fuir..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Au coin d?azur » is a small hotel in old Marseille. The action takes place a few days before the arrival of Marshal Pétain. The fortunes of war have brought together a number of characters. As the city prepares to welcome the victor of Verdun, they must flee.

« Au coin d’azur » es un pequeño hotel en la vieja Marsella. La acción transcurre unos días antes de la llegada del mariscal Pétain. La suerte de la guerra ha reunido a una serie de personajes. Mientras la ciudad se prepara para recibir al vencedor de Verdún, ellos deben huir.

« Au coin d’azur » ist ein kleines Hotel in der Altstadt von Marseille. Die Handlung spielt sich einige Tage vor der Ankunft von Marschall Pétain ab. Die Zufälle des Krieges haben hier verschiedene Personen zusammengeführt. Während sich die Stadt darauf vorbereitet, den Sieger von Verdun zu empfangen, müssen diese fliehen.

