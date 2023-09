Théâtre amateur: »Hamlet dans ma tête » Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 20 janvier 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Trois personnages, plus inspirés de la commedia dell’arte vénitienne que de la tragédie victorienne, vont devoir aider Hamlet à pulvériser son petit monde. Pourquoi ? Et bien, pour qu’Hamlet puisse aider Stanislas à son tour. L’aider à amorcer son impossible envol vers le vivant. Facile ! Dès 12 ans.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Three characters, more inspired by Venetian commedia dell?arte than Victorian tragedy, will have to help Hamlet pulverize his little world. But why? Well, so that Hamlet can help Stanislas in turn. To help him begin his impossible flight into the living. That’s easy! Ages 12 and up

Tres personajes, más inspirados en la commedia dell’arte veneciana que en la tragedia victoriana, tendrán que ayudar a Hamlet a destrozar su pequeño mundo. ¿Por qué? Pues para que Hamlet pueda ayudar a su vez a Stanislas. Para ayudarle a iniciar su imposible huida hacia los vivos. Es muy fácil A partir de 12 años

Drei Charaktere, die eher von der venezianischen Commedia dell?arte als von der viktorianischen Tragödie inspiriert sind, müssen Hamlet helfen, seine kleine Welt zu pulverisieren. Warum ist das so? Nun, damit Hamlet Stanislas helfen kann. Ihm helfen, seinen unmöglichen Flug ins Leben zu beginnen. Das ist einfach! Ab 12 Jahren

