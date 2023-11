Conférence Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 16 janvier 2024, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

«La maîtrise de l’eau de l’antiquité à nos jours: l’exemple du Nil et du haut barrage d’Assouan”. Par M. Marc BLANCHARD Présentée par l’UTL..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Water control from antiquity to the present day: the example of the Nile and the Aswan High Dam. By Mr. Marc BLANCHARD Presented by UTL.

el control del agua desde la Antigüedad hasta nuestros días: el ejemplo del Nilo y de la Gran Presa de Asuán ». Por D. Marc BLANCHARD Presentado por UTL.

« Die Beherrschung des Wassers von der Antike bis heute: das Beispiel des Nils und des Assuan-Staudamms… Von Marc BLANCHARD Präsentiert von der UTL.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Grand Dax