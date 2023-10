Conférence Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax Conférence Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 9 janvier 2024, Saint-Paul-lès-Dax. Saint-Paul-lès-Dax,Landes «Musiciens oubliés des Pays d’Oc : causerie-concert en duo». Par Gric de Prat, M. Eric Roullet. Présentée par l’UTL..

2024-01-09 fin : 2024-01-09 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Musiciens oubliés des Pays d’Oc: causerie-concert en duo ». By Gric de Prat, Mr. Eric Roullet. Presented by UTL. « Músicos olvidados del Pays d’Oc: charla a dúo y concierto ». A cargo de Gric de Prat y Eric Roullet. Presentado por la UTL. « Vergessene Musiker der Pays d’Oc: Gesprächskonzert im Duett ». Von Gric de Prat, Herr Eric Roullet. Präsentiert von der UTL. Mise à jour le 2023-10-26 par OT Grand Dax Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Rue Abbé Bordes Adresse Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin Ville Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes Lieu Ville Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax latitude longitude 43.7232883;-1.0554376

Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/