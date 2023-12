Bourse aux cartes postales anciennes et vieux papiers Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’Évènement: Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 08:00:00

fin : 2024-01-07 18:00:00 Vente ou échange de collections de timbres, cartes postales, gravures, affiches, livres. Organisée par le Cercle cartophile de l’Adour..

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

