Concert jeune public: « La Grande Ourse » Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 29 novembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Par la Compagnie Oscar fou.

Provocation, tendresse, humour, complicité sont les maîtres‑mots

de ce nouveau concert spectacle, pour petites et grandes oreilles. A partir de 5 ans. Bord plateau et rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



By Compagnie Oscar fou.

Provocation, tenderness, humor and complicity are the watchwords

for young and old alike. For ages 5 and up. After the show, meet the artists.

Por la Compagnie Oscar fou.

Provocación, ternura, humor y complicidad son las consignas

para grandes y pequeños. A partir de 5 años. Encuentro con los artistas después del espectáculo.

Von der Compagnie Oscar fou.

Provokation, Zärtlichkeit, Humor und Komplizenschaft sind die Schlüsselwörter..

dieses neuen Konzertspektakels für kleine und große Ohren. Ab 5 Jahren. Bühnenrand und Treffen mit den Künstlern im Anschluss an die Vorstellung.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Grand Dax