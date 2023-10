Spectacle magie mentalisme Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 25 novembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

« Vos souvenirs d’enfance » par le magicien mentaliste BASTIAN. Mystère, rêve et humour garantis.

Organisé par le Lion’s Club de St Paul les Dax (spectacle interdit – 10 ans).

Les fonds seront reversés à l’association Landes et Cape de St Paul les Dax (aide aux familles d’enfant lourdement handicapé).

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Your childhood memories » by mentalist magician BASTIAN. Mystery, dreams and humor guaranteed.

Organized by the Lion’s Club of St Paul les Dax (show forbidden – 10 years).

Proceeds will go to the Landes et Cape association in St Paul les Dax (helping families of severely disabled children)

« Los recuerdos de tu infancia » por el mago mentalista BASTIAN. Misterio, sueños y humor garantizados.

Organizado por el Lion’s Club de St Paul les Dax (menores de 10 años).

Los fondos se destinarán a la asociación Landes et Cape de St Paul les Dax (ayuda a las familias de niños con minusvalías graves)

« Ihre Kindheitserinnerungen » von dem Mentalmagier BASTIAN. Mysterium, Traum und Humor sind garantiert.

Organisiert vom Lion’s Club de St Paul les Dax (Aufführung für Kinder unter 10 Jahren verboten).

Die Gelder gehen an den Verein Landes et Cape in St Paul les Dax (Hilfe für Familien mit schwer behinderten Kindern)

