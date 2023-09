Spectacle musique et cirque » Qui sonne » Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 25 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Par le Collectif Agité. Munies d’un micro, d’objets, d’instruments et de mélodies, elles sont deux sur scène pour interpréter leurs chansons. Dans leur monde de cirque, de musique et de poésie l’une donne le tempo derrière son labo et l’autre joue avec son corps. 2ème séance à 15h30, dès 3 ans..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



By Collectif Agité. Equipped with a microphone, objects, instruments and melodies, two of them take to the stage to perform their songs. In their world of circus, music and poetry, one sets the tempo behind her lab, the other plays with her body. 2nd session at 3:30pm, ages 3 and up.

Por Collectif Agité. Armados con un micrófono, objetos, instrumentos y melodías, dos de ellos suben al escenario para interpretar sus canciones. En su mundo de circo, música y poesía, una marca el tempo con su laboratorio y la otra juega con su cuerpo. 2º espectáculo a las 15.30 h, a partir de 3 años.

Von dem Collectif Agité. Ausgestattet mit einem Mikrofon, Objekten, Instrumenten und Melodien sind sie zu zweit auf der Bühne, um ihre Lieder vorzutragen. In ihrer Welt aus Zirkus, Musik und Poesie gibt die eine hinter ihrem Labor den Takt an und die andere spielt mit ihrem Körper. 2. Sitzung um 15:30 Uhr, ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-05 par OT Grand Dax