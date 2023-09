Soirée dansante Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax, 7 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

20h/22h – danses de salon

22h/1h – Rock-Lindy Hop – Salsa – Bachata – Kizomba

Boissons non alcoolisées et friandises.

Organisée par le comité de jumelage de Saint-Paul-Lès-Dax..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



20h/22h – Ballroom dancing

22h/1h – Rock-Lindy Hop – Salsa – Bachata – Kizomba

Non-alcoholic drinks and sweets.

Organized by the Saint-Paul-Lès-Dax twinning committee.

20h/22h – Bailes de salón

22.00/1.00 h – Rock-Lindy Hop – Salsa – Bachata – Kizomba

Bebidas sin alcohol y dulces.

Organizado por el comité de hermanamiento de Saint-Paul-Lès-Dax.

20h/22h – Gesellschaftstänze

22h/1h – Rock-Lindy Hop – Salsa – Bachata – Kizomba

Alkoholfreie Getränke und Süßigkeiten.

Organisiert vom Partnerschaftskomitee von Saint-Paul-Lès-Dax.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Grand Dax