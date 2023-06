Art floral Rue Abbé Agnez Houlgate, 20 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Avec l’aide précieuse de Flore-Marie, votre enfant réalise une jolie composition florale.

De 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire sur place ou en ligne..

2023-07-20 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-20 12:15:00. .

Rue Abbé Agnez Salle polyvalente

Houlgate 14510 Calvados Normandie



With Flore-Marie’s precious help, your child will create a pretty floral arrangement.

Ages 7 to 12.

Registration required on site or online.

Con la preciosa ayuda de Flore-Marie, su hijo creará un bonito arreglo floral.

De 7 a 12 años.

Inscripción obligatoria in situ o en línea.

Mit der wertvollen Hilfe von Flore-Marie stellt Ihr Kind ein hübsches Blumenarrangement her.

Von 7 bis 12 Jahren.

Anmeldung vor Ort oder online erforderlich.

