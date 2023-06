Origami Rue Abbé Agnez Houlgate, 13 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Votre enfant apprend à façonner les fameux pliages japonais.

De 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire sur place ou en ligne..

2023-07-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-13 12:00:00. .

Rue Abbé Agnez Salle polyvalente

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Your child learns to make the famous Japanese folds.

Ages 7 to 12.

On-site or online registration required.

Su hijo aprenderá a hacer los famosos pliegues japoneses.

De 7 a 12 años.

Inscripción obligatoria in situ o en línea.

Ihr Kind lernt, die berühmten japanischen Faltungen zu formen.

Von 7 bis 12 Jahren.

Anmeldung vor Ort oder online erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité