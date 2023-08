Ziza Youssouf en concert Rue 8 Mai 1945 Saint-Junien-les-Combes, 25 août 2023, Saint-Junien-les-Combes.

Saint-Junien-les-Combes,Haute-Vienne

À la fois chanteur, danseur, auteur et compositeur, ZIZA YOUSSOUF dégage, à travers sa musique universelle, une énergie vitale, portée par sa voix solaire et puissante. Véritable icône en Mauritanie, sa notoriété s’étend de l’Afrique du nord et de l’ouest jusqu’au sud de l’Europe.

ZIZA YOUSSOUF est un artiste engagé dont la singularité tient à son impressionnante voix et à ses pas de danse tourbillonnants. Il dispose d’un vaste répertoire de chansons originales qu’il interprète en peul (Mauritanie), wolof, arabe, anglais et français.

Son message positif promeut des valeurs universelles (Liberté, Justice, Égalité, Fraternité…) et s’adresse à toute l’Humanité, le tout sur une « World-Music » teintée de « Reggae-Blues-AfroPop ». Buvette et restauration sur place.

Sur scène :

Ziza – Vocale

Pape – Kora

Patient – Guitare et basse

Cheikhou Ba – Batterie et percussions.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Rue 8 Mai 1945 Salle Christian Dupré

Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Singer, dancer, author and composer, ZIZA YOUSSOUF’s universal music exudes vital energy, carried by her powerful, solar voice. A true icon in Mauritania, her fame extends from North and West Africa to Southern Europe.

ZIZA YOUSSOUF is a committed artist whose uniqueness lies in his impressive voice and swirling dance steps. He has a vast repertoire of original songs, which he performs in Peul (Mauritania), Wolof, Arabic, English and French.

His positive message promotes universal values (Freedom, Justice, Equality, Fraternity, etc.) and is addressed to all humankind, all set to a « World-Music » tinged with « Reggae-Blues-AfroPop ». Refreshments and catering on site.

On stage :

Ziza – Vocale

Pape – Kora

Patient – Guitar and bass

Cheikhou Ba – Drums and percussion

Cantante, bailarina, compositora y autora de canciones, la música universal de ZIZA YOUSSOUF irradia energía vital, transportada por su potente y soleada voz. Auténtico icono en Mauritania, su fama se extiende desde el norte y el oeste de África hasta el sur de Europa.

ZIZA YOUSSOUF es una artista comprometida cuya singularidad reside en su impresionante voz y sus arremolinados pasos de baile. Posee un vasto repertorio de canciones originales, que interpreta en fulani (Mauritania), wolof, árabe, inglés y francés.

Su mensaje positivo promueve valores universales (Libertad, Justicia, Igualdad, Fraternidad, etc.) y se dirige a toda la humanidad, todo ello ambientado con una « World-Music » teñida de « Reggae-Blues-AfroPop ». Refrescos y comida in situ.

En el escenario :

Ziza – Voz

Pape – Kora

Patient – Guitarra y bajo

Cheikhou Ba – Batería y percusión

ZIZA YOUSSOUF ist Sängerin, Tänzerin, Autorin und Komponistin und strahlt durch ihre universelle Musik eine Lebensenergie aus, die von ihrer sonnigen und kraftvollen Stimme getragen wird. Sie ist eine echte Ikone in Mauretanien und ihr Bekanntheitsgrad erstreckt sich von Nord- und Westafrika bis nach Südeuropa.

ZIZA YOUSSOUF ist ein engagierter Künstler, dessen Einzigartigkeit auf seiner beeindruckenden Stimme und seinen wirbelnden Tanzschritten beruht. Er verfügt über ein umfangreiches Repertoire an Originalsongs, die er auf Peul (Mauretanien), Wolof, Arabisch, Englisch und Französisch vorträgt.

Seine positive Botschaft fördert universelle Werte (Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit?) und richtet sich an die gesamte Menschheit, und das alles mit einer « World-Music », die von « Reggae-Blues-AfroPop » geprägt ist. Getränke und Speisen vor Ort.

Auf der Bühne :

Ziza – Vocale

Pape – Kora

Patient – Gitarre und Bass

Cheikhou Ba – Schlagzeug und Percussion

Mise à jour le 2023-08-20 par OT Pays du Haut Limousin