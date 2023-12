Cérémonie au Monument de la Résistance Rue 101ème Airborne Sainte-Marie-du-Mont, 1 juin 2024 11:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Cérémonie en hommage aux résistants français.

2024-06-01 11:00:00 fin : 2024-06-01 12:00:00. .

Rue 101ème Airborne

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Ceremony in tribute to the French Resistance

Ceremonia en homenaje a la Resistencia francesa

Zeremonie zu Ehren der französischen Widerstandskämpfer

Mise à jour le 2023-12-06 par CDT Manche