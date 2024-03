Rudyard Kipling • Balade conférencière & Atelier d’écriture en plein air Village Vernet-les-Bains Vernet-les-Bains, dimanche 14 avril 2024.

Rudyard Kipling • Balade conférencière & Atelier d’écriture en plein air Rudyard Kipling, homme de lettres, homme des lettres • Balade conférencière & Atelier d’écriture en plein air 14 et 18 avril Village Vernet-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T13:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T13:00:00+02:00 – 2024-04-18T18:00:00+02:00

« Rudyard Kipling, homme de lettres, homme des lettres »,

au départ de Vernet-les-Bains (66820).

Balade littéraire, mini-conférences et atelier d’écriture en plein air.

Deux dates au choix, de 13 à 18 heures :

dimanche 14 avril,

jeudi 18 avril.

• • •

La personnalité, la vie et l’œuvre de Rudyard Kipling, ainsi que son époque, sont abordées à travers sa correspondance notamment. Lectures à voix haute, mini-conférences documentées et pauses tranquilles ponctuent cette balade littéraire, au cours de laquelle un double atelier d’écriture est proposé.

Le temps de marche représente environ une heure et demie avec des étapes, dans Vernet et sur sentier surplombant.

• • •

Chaussures de randonnée indispensables, tenue adaptée à la saison, eau en quantité suffisante.

Merci de prévoir ce qu’il faut pour écrire (stylo, feutre ou crayon, papier, carnet…).

Les chiens ne sont pas acceptés.

Le lieu de rendez-vous (à Vernet-les-Bains) sera précisé après inscription.

• • •

Prix par personne : libre participation entre 25 et 50 euros.

• • •

Renseignements et inscriptions :

Blandine Margoux – 04 68 96 78 92 – ateliersdecriture.66@gmail.com

Facebook : Lectures pas à pas • Écritures à ciel ouvert • • •

https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/

https://www.facebook.com/events/792634702883595

https://www.facebook.com/events/7422275791221747

• • • • • • •

Village Vernet-les-Bains Village, Vernet-les-Bains Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468055535 http://www.vernet-les-bains.fr/ot_vernet/ [{« type »: « email », « value »: « ateliersdecriture.66@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 96 78 92 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures »}] [{« link »: « mailto:ateliersdecriture.66@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/792634702883595 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/7422275791221747 »}]

Écriture Littérature