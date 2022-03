RUDRESH MAHANTHAPPA HERO TRIO AMR / Sud des Alpes, 27 mars 2022, Genève.

RUDRESH MAHANTHAPPA HERO TRIO

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 27 mars à 21:30

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! RUDRESH MAHANTHAPPA HERO TRIO Le saxophoniste et compositeur Rudresh Mahanthappa rend hommage à ses diverses influences avec le Hero Trio. Couvrant des œuvres de Charlie Parker, Ornette Coleman, June Carter Cash, Stevie Wonder et d’autres. Il imprègne la musique de son style distinctif, énergie communicative, gaîté et liberté. Un trio coup de poing, pour une fin de Festival knock-out dans les cordes du ring. Rudresh Mahanthappa, saxophone alto François Moutin, contrebasse Rudy Royston, batterie

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

41e AMR JAZZ FESTIVAL

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T21:30:00 2022-03-27T23:00:00