Une histoire de Noël mêlant conte et chansons, pour découvrir la vie animalière au pays du Père Noël et le respect de la différence. Rudolph, le plus célèbre des rennes du Père Noël a un nez étrange, il est rouge et lumineux. Tout le village se moque de lui. La veille de Noël, fatigué d’être la victime de tant de moqueries, Rudolph s’enfuit seul dans la forêt. Mais il n’imagine pas quelle folle aventure l’attend…Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ? Une comédienne et un pianiste nous emmènent dans cette histoire palpitante, une fable sensible et magique sur la différence, l’espoir et la tolérance, à partager avec toute la famille ! Théâtre Le Ranelagh 5 Rue des Vignes 75016 Paris Contact : http://www.theatre-ranelagh.com/fr/saison-2022-2023/rudolph https://www.facebook.com/PrincesseMoustache https://www.facebook.com/PrincesseMoustache https://bit.ly/resa-LeRanelagh

