RUDEBOY PLAYS URBAN DANCE SQUAD ft. DJ DNA Si il y a bien un groupe qui a marqué les 90’s au point d’influencer les futurs Rage Against the Machine c’est bien les hollandais de Urban Dance Squad avec leur fusion explosive. Après une séparation au début 2000 et une apparition au sein de JUNKIE XL il aura fallu attendre 20 ans pour que RUDEBOY s’entoure enfin d’un nouveau band avec lequel il reprend la route pour une série de concerts. Au programme 60min de classiques extrait des 5 albums que le groupe a sortis entre 1989 et 1999 pour le plus grand plaisir des fans du premier jour. Aujourd’hui encore les morceaux de URBAN DANCE SQUAD sont toujours incroyablement efficaces. DYnamic Rappeur aux multiples facettes, il repousse les barrières du genre aussi à l’aise sur des beat aux sonorités jazz, rock ou électro avec un charisme et d’une énergie scénique incroyable. Originaire de Mauritanie, DYnamic a grandi à New York avant de poser ses valises à Bruxelles. Rappeur aux multiples facettes il repousse les barrières du genre aussi à l’aise sur des beat aux sonorités jazz, rock trap ou électro. Son flow rapide et incisif n’est pas sans rappeler celui de Zach de la Rocca chanteur d’RATM. C’est donc le parfait candidat pour ouvrir pour RUDEBOY puisque tous deux chantent en anglais et font preuve d’un charisme et d’une énergie scénique incroyable. No Flipe (1ère partie) NoFlipe, c’est une musique influencée par des groupes tels que Beastie Boys, Stupeflip, Puppetmastaz, ou Bad Brains ! Le tout avec une esthétique s’inspirant de Metal Hurlant, Franck Miller ou Robert Crumb avec, en live, une énergie particulièrement communicative ! Le crew survolté distille son hip-rock fluo et ses riffs puissants : entre break-beat furieux, accès de démence cuivrés et balades fiévreusement funky, NoFLiPe dépoussière la fusion avec sa Fatfuzz. Dotés d’un accent à couper au couteau et d’un flow sorti de nulle part, les deux MCs oscillent entre délires anti-consuméristes et concours d’ego-trip. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Rock fusion

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



2022-06-16T20:30:00 2022-06-16T22:30:00