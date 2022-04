Ruches du Monde: à la decouverte de l’abeille et du miel Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Comps Drôme EUR Observations commentées de ruches vitrées: de la ponte de la reine aux danses des butineuses.

Découverte de l’histoire de l’imagination de l’homme pour manger du miel. +33 6 51 41 30 61 http://www.collections-ruches.com/ 495 chemin de l’église 150m après l’église Comps

