[Invitation MEL] Atelier #1 – Pilotez votre trajectoire vers une entreprise durable Mardi 5 décembre, 09h00 Ruche tourcoing Entrée libre, sur inscription

Vous souhaitez engager la transition

environnementale de votre entreprise ?

La MEL vous accompagne.

Rendez-vous le Mardi 5 décembre 2023 de 9h00 à 12h30

À la Ruche d’entreprises MEL, 59 rue de l’Union – Tourcoing

(Arrêt de Métro «Mercure » Ligne 2)

Programme :

• Accueil

• Témoignage de Christophe LEMAIRE – Dirigeant de Bastien Tissages Techniques

Entreprise dans le domaine textile qui a opéré un pivot dans son modèle économique

• Atelier collectif animé par Marie-Pierre GRAS – Fondatrice de CoopGreen & Consultante en stratégie RSE

Cet atelier vous permettra de tester un outil de formalisation de votre stratégie RSE et de repartir avec un kit méthodologique pour approfondir votre trajectoire de transition durable.

Rejoignez notre réseau des entreprises engagées

dans la transition environnementale.

Dans la continuité de ce premier atelier,

d’autres ateliers thématiques seront programmés sur les prochains mois.

Plus d’informations :

serveco@lillemetropole.fr

ou 0 800 711 721 (appel gratuit depuis un poste fixe)

https://transitiondurable.lillemetropole.fr/

(attention nombre de place limité)

Ruche tourcoing 59 rue de l'Union, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1374}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep4xYZGSLZ5KA2YREggb4Q27nL4nYgGgNOEbmA7sawgiX-KA/viewform?usp=sf_link »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T09:00:00+01:00 – 2023-12-05T12:30:00+01:00

transition environnement