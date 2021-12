Paris Maison Paris Nature île de France, Paris Ruche numérique Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 05 janvier 2022

de 14h00 à 15h30

[Conférence]

14h-15h30 Plongez au cœur d’une ruche numérique pour découvrir la vie des abeilles domestiques ouvrières autour de leur reine, et le travail de l’apiculteur pour récupérer les différents produits de la ruche. Masque et Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Conférence;Loisirs;Nature;Sciences

2022-01-05T14:00:00+01:00_2022-01-05T15:30:00+01:00

