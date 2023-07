Atelier Bougie – Enfants Ruche du monde Comps, 12 juillet 2023, Comps.

Comps,Drôme

Observation commentée des ruches vitrées et réalisation d’une bougie en cire d’abeille. Réservé aux enfants..

10:30:00 fin : . .

Ruche du monde en dessous de l’église de Comps

Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Guided observation of the glass beehives as well as a beeswax candle making demonstration. For children.

Visita guiada a las colmenas de cristal y elaboración de una vela de cera de abeja. Sólo para niños.

Kommentierte Beobachtung der verglasten Bienenstöcke und Herstellung einer Kerze aus Bienenwachs. Nur für Kinder.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux