Ruby Waters en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 17.50 EUR

Ruby Waters sera en concert au Supersonic Records le 10 mai 2023 !

La musique de Ruby Waters est semblable à son voyage – éclectique, sincère et en constante évolution. Son dernier EP “Heather” arrive tout juste après son album à succès “If It Comes Down To It”, nominé aux Juno Awards pour l’album alternatif de l’année.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3jVCrqOiC https://fb.me/e/3jVCrqOiC https://billetterie.aegpresents.fr/fr/manifestation/ruby-waters-billet/idmanif/547698/codtypadh/PRM/numadh/01/codeconf/promo01?fbclid=IwAR1x0c0aqyeNP837I2ABfg74oyrrgQPHRylwq8NFmS-9e3lVInOtvv-sVtI

Ruby Waters en concert au Supersonic Records !