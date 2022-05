Rubin Steiner. Set et match Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022 22:00, Tours.

Nuit des musées Rubin Steiner. Set et match Musée des Beaux-Arts Samedi 14 mai, 22h00

Rubin Steiner a carte blanche et s’empare de la galerie de Diane pour vous faire danser sur une ambiance 100% électro.

En 20 ans et 10 albums, cet artiste tourangeau s’est amusé à sampler du vieux jazz, à faire tourner des arpeggios de synthé analogique, à jouer avec des boites à rythmes dansantes, à faire hurler sa guitare, à composer des hymnes exotica, rock n’roll, disco punk et même hip-hop. Ces dernières années, il a abandonné les samples et les guitares pour se concentrer sur un dispositif 100% électronique, mais toujours avec sa vision très singulière de la danse, son dada : des ambiances SF, un tempo ralenti, de l’amour et des sons retro-futuristes. Certains trouveront ça techno, d’autres rock n’roll, d’autres encore post-punk ou disco. Comme d’habitude, Rubin Steiner ne fait que du Rubin Steiner, et toujours en mode DIY, abyssal et spontané, sans chercher à caresser dans le sens du poil.

L’ancien palais des Archevêques de Tours, aujourd’hui musée des Beaux-Arts, figure parmi les sites majeurs du Val de Loire.

Cet ensemble architectural est constitué d’édifices qui se sont succédé de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe s. : rempart et tour gallo-romains (IVe s.), vestiges de l’église Saint Gervais – Saint Protais (IVe-XIIe s.), salles des États généraux (XIIe- XVIIIe s.), ancien palais du XVIIe s. A la veille de la Révolution, la cour d’entrée est close par un hémicycle précédé d’une porte monumentale formant un arc de triomphe, tandis que l’ancienne Salle des États généraux est transformée en chapelle avec colonnade à l’antique.

Le fonds le plus ancien des collections est constitué d’oeuvres saisies en 1794 dans les églises et les couvents de Tours et des environs, en particulier dans les abbayes de Marmoutier, La Riche et Bourgueil, ainsi que dans les châteaux de Chanteloup et de Richelieu.

Créé officiellement en 1801, le musée bénéficie de l’envoi par le Muséum Central, futur musée du Louvre, de trente tableaux dont une importante série de morceaux de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

C’est à cette même époque que le musée reçoit l’Ex-voto de Rubens et les deux panneaux d’Andrea Mantegna, chefs-d’oeuvre de la Renaissance italienne. Dépôts de l’État, legs et dons enrichissent le musée tout au long du XIXe et XXe s. d’oeuvres de Champaigne, Corneille, Coypel, Nattier, Perronneau,b Rembrandt, auxquelles s’ajoute en 1963 le legs du peintre et collectionneur Octave Linet constituant ainsi l’une des plus grandes collections de Primitifs italiens de France.

Le XIXe siècle est illustré par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme, le réalisme (Suvée, Taillasson, Belly, Delacroix, Bastien-Lepage, Gervex, Cazin, Rodin…). L’impressionnisme, le postimpressionnisme et le symbolisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas…

Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff….

The former palace of the Archbishops of Tours, now the Museum of Fine Arts, is one of the major sites of the Loire Valley. This architectural ensemble consists of buildings that have succeeded each other from antiquity until the 18th century: rampart and Gallo-Roman tower (4th century), remains of the church of Saint Gervais – Saint Protais (4th–12th centuries), rooms of the Estates General (12th–18th centuries).On the eve of the Revolution, the entrance courtyard is closed by a hemicycle preceded by a monumental door forming a triumphal arch, while the former General Hall is transformed into a chapel with ancient colonnade. The oldest collection consists of works seized in 1794 in the churches and convents of Tours and the surrounding area, in particular in the abbeys of Marmoutier, La Riche and Bourgueil, as well as in the castles of Chanteloup and Richelieu.

En 20 años y 10 álbumes, este artista Tourangeau se divirtió sampler del viejo jazz, haciendo arpegios de sintetizador analógico, tocando con cajas de ritmos danzantes, haciendo gritar su guitarra, componiendo himnos Exotica, rock n’roll, disco punk e incluso hip-hop. En los últimos años, ha abandonado los samples y las guitarras para concentrarse en un dispositivo 100% electrónico, pero siempre con su visión muy singular de la danza, su dada: ambientes SF, un tempo lento, amor y sonidos retro-futuristas. Algunos lo encontrarán tecno, otros rock and roll, otros post-punk o disco. Como de costumbre, Rubin Steiner solo hace Rubin Steiner, y siempre en modo DIY, abisal y espontáneo, sin tratar de acariciar en el sentido del pelo.

Sábado 14 mayo, 22:00

18 place François Sicard 37000 Tours 37000 Tours Centre-Val de Loire