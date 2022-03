Rubin Steiner. Set et match Musée des Beaux-Arts Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 22:00

Rubin Steiner s’empare de la galerie de Diane pour une ambiance 100% électro. En 20 ans et 10 albums, cet artiste tourangeau s’est amusé à sampler du vieux jazz, à faire tourner des arpeggios de synthé analogique, à jouer avec des boites à rythmes dansantes, à faire hurler sa guitare, à composer des hymnes exotica, rock n’roll, disco punk et même hip-hop. Ces dernières années, il a abandonné les samples et les guitares pour se concentrer sur un dispositif 100% électronique, mais toujours avec sa vision très singulière de la danse, son dada : des ambiances SF, un tempo ralenti, de l’amour et des sons retro-futuristes. Certains trouveront ça techno, d’autres rock n’roll, d’autres encore post-punk ou disco. Comme d’habitude, Rubin Steiner ne fait que du Rubin Steiner, et toujours en mode DIY, abyssal et spontané, sans chercher à caresser dans le sens du poil. Rubin Steiner a carte blanche pour vous faire danser sur une ambiance 100% électro. Musée des Beaux-Arts 18 place François Sicard 37000 Tours Tours Cathédrale Indre-et-Loire

2022-05-14

