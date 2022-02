Rubens, prince des peintres, roi de la séduction Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher Elle aura pour sujet, Rubens, prince des peintres, roi de la séduction. L’association des amis des musées de Bourges organise une conférence, à l’amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle. Animée par Fabrice Conan, historien de l’art et conférencier national, +33 2 48 23 45 80 Elle aura pour sujet, Rubens, prince des peintres, roi de la séduction. PIXABAY

