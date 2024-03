RUBEN PAZ Y CHEVEREFUSION Portail Coucou Salon-de-Provence, samedi 13 avril 2024.

RUBEN PAZ Y CHEVEREFUSION ♫♫♫ Samedi 13 avril, 21h00 Portail Coucou 20€ sur place / 19,80 en prévente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:00:00+02:00

Ruben Paz est un saxophoniste diplômé du conservatoire de la Havane, sa ville natale, mais aussi l’auteur et compositeur de 2 albums et de nombreux titres originaux.

Il crée son groupe Chévéréfusion en 2011 avec 9 musiciens renommés de la scène “latino-marseillaise” et propose sa musique qui se veut métissée, aux couleurs des Caraïbes, avec des – ( , , , ), mais aussi avec des nuances de Funk et de Jazz.

Cette riche fusion n’enlève en rien l’ambition première du groupe Chévéréfusion, celle de continuer à tout en lui offrant des sonorités nouvelles.

Invité spécial

Sortie en avant-première du titre « La Cuqui »

Danseuse avec initiation Salsa de 18H30-19H30 (participation de 5€ sur place)

Food truck , ́ ́ .

Ouverture des portes à 20h

Début du concert à 21h

Entrée : 20€ sur place / 19,80 en prévente.

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur