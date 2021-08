Aubagne Cours Voltaire Aubagne, Bouches-du-Rhône Ruben Paz y Chévéréfusion Cours Voltaire Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Ruben Paz y Chévéréfusion Latin Jazz Fusion Salsa Ruben PAZ, Saxophone alto, flûte traversière, chant Boris SUDRES, guitare, tres Ramon MONCHI FUMERO, basse et chœurs Javier Campos, percussions afrocubaines Rafael GENISIO, timbales, choeurs Maura Isabel Garcia, piano couple de danseurs : Janet et Yosniel Sous la direction musicale de Ruben PAZ, plusieurs musiciens latinoaméricains et français se sont réunis en 2011 sur le projet Chévéréfusion. Offrant au public un répertoire basé sur des compositions, ils mélangent savamment le latin jazz à la world music. Originaire de La Havane, Ruben Paz offre à travers sa musique tout son héritage afro-cubain aux influences Jazz et World-Music, métissage dont il s’est imprégné le long de sa carrière artistique. A la direction de son groupe « Chévéréfusion », il tient à faire danser son public de « Salseros ». Infos Vendredi 06 août 2021 -21h00 AUBAGNE – Cours Voltaire Entrée libre Ruben Paz y Chévéréfusion est une production Arts et Musiques en Provence

