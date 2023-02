RUBEN BLOCK ROTONDES, 18 février 2023, LUXEMBOURG VILLE.

Block als nooit tevoren. Ruben Block is sinds 1998 de frontman van de Belgische rockband Triggerfinger. Met hun eigen merk van donkere, zware en enigszins rootsy rock slaagt Triggerfinger erin een indrukwekkend staaltje internationaal terrein te veroveren. Tijdens de opnames van Triggerfingers vijfde album ‘Colossus’ in L.A. met Mitchell Froom, raakten Block en Froom aan de praat over iets wat Block al een tijdje bezighield: een soloalbum. En de rest is geschiedenis. ‘Lights’ is het eerste geluid dat je hoort van deze nieuwe samenwerking. Froom daagde als geen ander Block uit en sleurde hem zijn comfort zone van een rock-album. Het resultaat? Subliem. Ruben Block is los, hij heeft plezier en dat hoor je.

ROTONDES LUXEMBOURG VILLE 3 place des Rotondes L-2448

