Rubbish Rabbit, 14 mai 2022, .

Rubbish Rabbit

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-15

Les Clowns les plus détestés des Mamas Italiennes !



Mettant en scène l’étrangeté et l’anomalie, ils aiment faire rire mais ils préfèrent encore quand ces éclats de rire restent en travers de la gorge des spectateurs. Ils souhaiteraient être reconnus et appréciés mais ils ne pensent pas que le meilleur moyen d’y parvenir soit d’être accommodant ou de se plier aux attentes du public. Ils préfèrent montrer aux spectateurs quelque chose d’embarrassant plutôt que de divertissant.



Ces prémisses guident la création de leurs spectacles, véritables expériences d’un comique extrême ou, mieux, d’un extrémisme comique où la démence la plus élémentaire se mêle à une élégance subtile et poétique. Mais à la base il y aura toujours la jouissance qui naît de mettre tout cela en scène. Tout vient de là, du plaisir de jouer comme les enfants jouent, sans s’inquiéter du pourquoi, du comment et du sens des choses : l’essentiel est de faire ce que bon leur semble et ce qui leur plaît. Et les observer le faire, croyez-nous, n’est en rien rassurant.



Création 2004

Tout public

Durée : 40 min



Tony Clifton Circus (ITA)

Avec Werner Waas, Iacopo Fulgi e Enzo Palazzoni

Production : Production Bis



• Samedi 14 mai à 16h au Parc Longchamp, en partenariat avec la mairie du 4/5.

• Dimanche 15 mai à 16h au Parc Bagatelle, en partenariat avec la mairie du 6/8.



Festival Tendance Clown #17

Rubbish Rabbit à découvrir les 14 et 15 mai dans le cadre du Festival Tendance Clown.

