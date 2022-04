RUAUD’ARTS Ruaudin, 7 mai 2022, Ruaudin.

RUAUD’ARTS Salle polyvalente Rue des Sports Ruaudin

2022-05-07 – 2022-05-08 Salle polyvalente Rue des Sports

Ruaudin Sarthe Ruaudin

Dans le cadre d’une nouvelle initiative de promotion de l’art dans la commune de Ruaudin, le Comité des Fêtes et des Loisirs (CFL) de la ville a le plaisir de vous présenter la première itération de l’exposition « RUAUD’ARTS ».

Ouverte à tous les peintres et sculpteurs, cette exposition se veut accessible à tous les artistes, reconnus ou non. Elle sera proposée au public gratuitement, afin de promouvoir différentes activités artistiques.

Exposition d’arts

cfl.ruaudin@gmail.com +33 6 64 28 91 47

Dans le cadre d’une nouvelle initiative de promotion de l’art dans la commune de Ruaudin, le Comité des Fêtes et des Loisirs (CFL) de la ville a le plaisir de vous présenter la première itération de l’exposition « RUAUD’ARTS ».

Ouverte à tous les peintres et sculpteurs, cette exposition se veut accessible à tous les artistes, reconnus ou non. Elle sera proposée au public gratuitement, afin de promouvoir différentes activités artistiques.

Salle polyvalente Rue des Sports Ruaudin

dernière mise à jour : 2022-04-08 par