mairie de Ruages, le mercredi 20 avril à 14:30

Pierre Landurier, maire de Ruages, nous accueille dans sa commune pour une découverte du patrimoine et des différents chantiers de restauration que la commune a pu mener depuis 40 ans. Eglise, lavoir, puits, balance, le patrimoine dans tous ses états nous sera présenté !

Venez découvrir Ruages, son patrimoine et l’engagement de la commune dans la restauration de ce patrimoine. mairie de Ruages 1 rue des champs maulaix, Ruages Ruages Nièvre

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:30:00

