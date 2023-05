Musique électronique live de Leonardo Chaves Rua Fritelária Olinda Catégories d’Évènement: Olinda

Região Geográfica Intermediária do Recife Musique électronique live de Leonardo Chaves Rua Fritelária, 21 juin 2023, Olinda. Musique électronique live de Leonardo Chaves Mercredi 21 juin, 20h00 Rua Fritelária Préparez-vous pour une expérience musicale ! Le 21 juin, à 20h, heure de Brasília, sur Instagram, rejoignez-nous pour célébrer Make Music Day 2023 avec une performance de Leonardo Chaves.

Vous apprécierez son travail d’auteur, une partie de ce que l’artiste compose depuis 2021 avec quelques chansons inédites. La durée prévue est d’une demi-heure.

Laissez-vous emporter par la musique électronique de Leonardo Chaves et découvrez un nouveau monde sonore. Ne le manquez pas ! Rua Fritelária Rua Fritelária, 36 Olinda 53060-170 Jardim Atlântico Região Geográfica Intermediária do Recife Pernambuco https://www.instagram.com/oleonardochaves https://www.instagram.com/oleonardochaves Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T01:00:00+02:00 – 2023-06-22T01:30:00+02:00

2023-06-22T01:00:00+02:00 – 2023-06-22T01:30:00+02:00 ©Leonardo Chaves Détails Catégories d’Évènement: Olinda, Região Geográfica Intermediária do Recife Autres Lieu Rua Fritelária Adresse Rua Fritelária, 36 Ville Olinda Departement Região Geográfica Intermediária do Recife Age max 99 Lieu Ville Rua Fritelária Olinda

Rua Fritelária Olinda Região Geográfica Intermediária do Recife https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olinda/

Musique électronique live de Leonardo Chaves Rua Fritelária 2023-06-21 was last modified: by Musique électronique live de Leonardo Chaves Rua Fritelária Rua Fritelária 21 juin 2023 Rua Fritelária Olinda

Olinda Região Geográfica Intermediária do Recife