Visite du jardin Le rû du verger Rû du verger Valmondois Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Visite du jardin Le rû du verger Rû du verger, 3 juin 2023, Valmondois. Visite du jardin Le rû du verger 3 et 4 juin Rû du verger Entrée libre En fond de vallée, bordant l’un des biefs du Sausseron, ce jardin présente de nombreux arbres locaux (vieux pommiers notamment) ainsi qu’un très beau magnolia trônant parmi de nombreuses espèces.

Artistes exposés : Aurelia Bizouard (Artiste visuel), Alain Jacomy (Plasticien bocager) et Arnaud Kasper (Sculpteur)

Retrouvez également le samedi philo par Bruno Huissman samedi 3 juin à 14h Rû du verger 5 rue Georges Huisman 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France En fond de vallée, bordant l’un des biefs du Sausseron, ce jardin présente de nombreux arbres locaux (vieux pommiers notamment) ainsi qu’un très beau magnolia parmi de nombreuses espèces. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 gwenuguen@gmail.com

Détails Catégories d’Évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Rû du verger Adresse 5 rue Georges Huisman 95760 Valmondois Ville Valmondois Departement Val-d'Oise Age max 99 Lieu Ville Rû du verger Valmondois

Rû du verger Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Visite du jardin Le rû du verger Rû du verger 2023-06-03 was last modified: by Visite du jardin Le rû du verger Rû du verger Rû du verger 3 juin 2023 Rû du verger Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise