Performance œuvre sur verre par Aurélia Bizouard Rû du verger, 3 juin 2023, Valmondois.

Performance œuvre sur verre par Aurélia Bizouard 3 et 4 juin Rû du verger

« Tout est œuvre et nous pouvons tous faire œuvre. Le public, qu’il soit regardeur, modèle ou participant, est la condition essentielle à la réalisation de l’œuvre, au reflet du monde actuel et à un monde des possibles. En créant un art qui nécessite la participation de l’humain, le monde s’exprime tel que nous le voyons, tel que nous le vivons et tel que nous pouvons le construire. Il est vecteur d’expression et le reflet de l’histoire en train de se faire. Il laisse une trace, un témoignage et permet de souligner la place que nous occupons dans la sphère du vivant dans un concept d’universalité et d’humanité. »

Aurélia Bizouard

Rû du verger 5 rue Georges Huisman 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France En fond de vallée, bordant l’un des biefs du Sausseron, ce jardin présente de nombreux arbres locaux (vieux pommiers notamment) ainsi qu’un très beau magnolia parmi de nombreuses espèces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

gwenuguen@gmail.com