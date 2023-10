Cet évènement est passé De fleur en fleur, le Dourdannais entre champs et forêt Rte de l’Ouye, 91410 Les Granges-le-Roi, France Les Granges-le-Roi Catégories d’Évènement: Essonne

Les Granges-le-Roi De fleur en fleur, le Dourdannais entre champs et forêt Rte de l’Ouye, 91410 Les Granges-le-Roi, France Les Granges-le-Roi, 14 mai 2023, Les Granges-le-Roi. De fleur en fleur, le Dourdannais entre champs et forêt Dimanche 14 mai, 16h00 Rte de l’Ouye, 91410 Les Granges-le-Roi, France Tarifs : TARIF ADULTE 6€ ; TARIF ENFANT 3€ Le Dourdannais en Hurepoix vous invite à une balade florale et colorée pour découvrir les fleurs de ses chemins et sous bois. Exploration à la loupe, contes et énigmes à la clef.

Durée : 3h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/de-fleur-en-fleur-le-dourdannais-entre-champs-et-foret-1

