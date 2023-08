Journées européennes du patrimoine : découverte du patrimoine naturel de l’Entre-deux-Mers Rte de L’Aubarit Porte-de-Benauge, 16 septembre 2023, Porte-de-Benauge.

Porte-de-Benauge,Gironde

Participez à des visites naturalistes d’un vallon boisé en milieu frais et humide : le vallon de la Boye..

2023-09-16

Rte de L’Aubarit Église Saint-Martin

Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in naturalist tours of a wooded valley in a cool, damp environment: the Boye valley.

Participe en excursiones por la naturaleza de un valle boscoso en un entorno fresco y húmedo: el valle de Boye.

Nehmen Sie an naturkundlichen Führungen durch ein bewaldetes Tal in kühler und feuchter Umgebung teil: das Boye-Tal.

