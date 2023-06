Visite de l’école et de l’arboretum du Breuil Rte de la Ferme, 75012 Paris, France Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de l’école et de l’arboretum du Breuil Rte de la Ferme, 75012 Paris, France Paris, 2 novembre 2022, Paris. Visite de l’école et de l’arboretum du Breuil Mercredi 2 novembre 2022, 11h30 Rte de la Ferme, 75012 Paris, France 13€ Créée en 1867 près du lac Dausmenil jouxtant Joinville-le-Pont, l’école du Breuil s’est installée en 1936 à la place de l’ancienne ferme de la Faisanderie dans le bois de Vincennes. Depuis quelques années, une partie de ses magnifiques jardins sont ouverts au public qui peut désormais admirer un fruticeum, une roseraie, un jardin de plantes vivaces ou encore un jardin de fleurs annuelles et de plantes de serres installées en extérieur l’été. En 2013, 6 ha de jardins ont été ouverts au public par la Ville de Paris sur les 9,5 ha que comptent l’école. L’arboretum devait compléter l’école du Breuil qui s’installera de l’autre côté de la route de la Pyramide en 1936 après avoir été chassé de son site initial de st Mandé par l’édification du palais des colonies lors de l’exposition de 1931. Les plantations d’arbres, perturbées par la seconde guerre mondiale, s’étalèrent jusqu’en 1950 dans un parc de style paysagé, organisé autour d’une allée centrale près de laquelle sont regroupés les conifères. D’autres allées serpentent sur le site et mènent aux différents groupements d’arbres, assemblés selon leur proximité génétique. Environ 1200 arbres, répartis en 108 genres, sont présents dans l’arboretum, dont un bel orme de Sibérie au tronc orangé et un beau pin Napoléon à l’écorce marbré de gris et de rose.

Durée : 2h30

Activité organisée par Jacky – Guide nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-de-l-ecole-et-de-l-arboretum-du-breuil-1

