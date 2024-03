RSKO LE CHATO’DO Blois, vendredi 15 novembre 2024.

Après une première partie de tournée et un concert à La Cigale complet en 24 heures, RSKO rajoute de nouvelles dates à sa tournée qui se prolonge cet automne et se clôturera en beauté le 19 novembre à L’Olympia à Paris.Véritable succès, son premier album « LMBD » est désormais disque d’or et a fait exploser sa côte de popularité. À mi-chemin du disque d’or et écoulé à 25.000 exemplaires, son deuxième album « MEM( )RY » paru le 3 novembre 2023 a définitivement toutes les qualités pour succéder dignement au premier.Ouverture des portes à 20h30, début du concert de RSKO à 21h. Pas de première partie.Il n’y aura pas de vente d’alcool au bar, les mineurs de moins de 16 ans peuvent venir non accompagnés d’un majeur.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-11-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CHATO’DO 113 AV DE VENDOME 41000 Blois 41