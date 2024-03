RSKO 1E PARTIE LA LUCIOLE Alencon, samedi 16 novembre 2024.

Après une première partie de tournée et un concert à La Cigale complet en 24 heures, RSKO rajoute de nouvelles dates à sa tournée qui se prolonge cet automne et se clôturera en beauté le 19 novembre à L’Olympia à Paris.Véritable succès, son premier album « LMBD » est désormais disque d’or et a fait exploser sa côte de popularité. À mi-chemin du disque d’or et écoulé à 25.000 exemplaires, son deuxième album « MEM( )RY » paru le 3 novembre 2023 a définitivement toutes les qualités pour succéder dignement au premier. À découvrir sur scène de toute urgence !

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61