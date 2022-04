RSHNF x Botwin (EVERYBODY TRANCE) Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

RSHNF x Botwin (EVERYBODY TRANCE) Valence, 7 mai 2022, Valence. RSHNF x Botwin (EVERYBODY TRANCE) Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-05-07 22:00:00 22:00:00 – 2022-05-08 04:00:00 04:00:00 Mistral Palace 12 rue Pasteur

Valence 26000 EUR 8 10 RSHNF accueille Everybody Trance et Bon.Soir pour cette nouvelle session.

➥ Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

CB & gentils prix au Bar ! info@mistralpalace.com +33 7 83 83 43 42 Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

