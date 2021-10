RSE : J’y vais ou je n’y vais pas? Wéreso, 18 novembre 2021, Lille.

**La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) vise une meilleure prise en compte de l’impact des activités des entreprises sur l’environnement et la société. Dans cette perspective, l’entreprise joue un rôle clé d’intérêt général et devient utile sur les plans social, sociétal, environnemental et économique.** L’intégration de la RSE est source d’innovation pour l’entreprise (innovation managériale, organisationnelle, de process, technique, conduite du changement, etc.). C’est également un facteur de démarcation sur des marchés toujours plus concurrentiels et une manière de mieux répondre aux attentes des consommateurs progressivement plus exigeants. Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi 18 Novembre de 10h à 12h pour un nouvel atelier RH au Wéreso, 104 Rue Nationale, 59800 Lille pour une intervention de Anne-Sophie Van Rijn (CFO chez RH Perfomances) et Clément Imbrecht (Sales ans Marketing Talent Recruiter chez RH Performances). Au programme de cet atelier : * Pourquoi se lancer dans une démarche RSE? * Y aller, ça veut dire quoi? Les 5 dimensions de la RSE * Comment l’initier dans ma structure? Les clés de la réussite, état des lieux, outils et mesures * Temps convivial d’échanges

