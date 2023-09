Portes ouvertes RSE 360, usine de reconditionnement de cartouches d’encre compatibles RSE 360 Crépieux-la-Pape Catégories d’Évènement: Crépieux-la-Pape

Rhône Portes ouvertes RSE 360, usine de reconditionnement de cartouches d’encre compatibles RSE 360 Crépieux-la-Pape, 20 octobre 2023, Crépieux-la-Pape. Portes ouvertes RSE 360, usine de reconditionnement de cartouches d’encre compatibles Vendredi 20 octobre, 09h30 RSE 360 RSE 360 fait partie du groupe Lama France, fabricant et grossiste de consommables d’impression compatibles, engagé dans une forte démarche RSE. Pendant des années Lama France collaborait avec l’Asie pour la remanufacturation. Les cartouches vides étaient récupérées en France, envoyées à nos fournisseurs à l’autre bout du monde qui les reconditionnaient, puis retour pour mise en vente sur le marché français.

En 2021 Lama opère une grosse évolution dans son engagement RSE, avec la création de son usine RSE 360 en France ! Son rôle est de favoriser le circuit court : RSE 360 récupère, trie et remanufacture des cartouches d’encre, près de chez vous, dans le Rhône. => Des produits + économiques, + écologiques et créateur d’emplois locaux. Grâce à cela, de nombreuses grandes surfaces nout font confiance et nous ont choisi pour leur Marques De Distributeurs (MDD).

Lors ces portes ouvertes, vous pourrez visiter l'usine et parcourir le chemin d'une cartouche depuis sa récupération jusqu'à sa nouvelle vie. Avec nous, prolongez la vie de vos déchets !

RSE 360
260 rue du Companet
69140 Rillieux-la-Pape
Crépieux-la-Pape

