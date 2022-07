rr #5 marrak Sare, 11 août 2022, Sare.

rr #5 marrak

Ortillopitz Sare Pyrénées-Atlantiques

2022-08-11 20:30:00 – 2022-08-11

Sare

Pyrénées-Atlantiques

EUR 8 8 Maialen Lujanbio : elle est diplômée des Beaux-arts. et lauréate du championnat de bertsolarisme en 2013 puis à nouveau en 2017. Elle aborde une grande diversité de sujets dans ses vers, en langue basque. A la suite on pourra se restaurer, boissons, animation musicale. Les entrées sont en vente à Pleka et à Herriko Etxeko Edantegia.

©Usopop

