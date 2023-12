Semaine nationale Petite Enfance RPE Thionville Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville Semaine nationale Petite Enfance RPE Thionville Thionville, 18 mars 2024, Thionville. Semaine nationale Petite Enfance 18 – 22 mars 2024 RPE Thionville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T11:30:00+01:00 Ateliers ludiques en direction des assistants maternels du territoire accompagnés des enfants de moins de trois ans qui leurs sont confiés.Les parents des enfants inscrits seront invités à participer à cette activité

Animations proposées par l’ Assosciation Lez’Arts : Nathalie Zolkos Conteuse plasticienne

Ces ateliers d’éveil se dérouleront de 9h à 11h site RPE Yutz les lundi 18 et jeudi 21 mars ainsi que dans les locaux du RPE Thionville les mardi 19 et vendredi 22 mars RPE Thionville 19 rue saint Hubert 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Code postal 57100 Lieu RPE Thionville Adresse 19 rue saint Hubert 57100 Thionville Ville Thionville Departement Moselle Lieu Ville RPE Thionville Thionville Latitude 49.368164 Longitude 6.157157 latitude longitude 49.368164;6.157157

RPE Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/