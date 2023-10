Formation baby-sitter RPE Rives-du-Couesnon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rives-du-Couesnon Formation baby-sitter RPE Rives-du-Couesnon, 23 octobre 2023, Rives-du-Couesnon. Formation baby-sitter 23 – 25 octobre RPE Gratuit – Sur inscription Formation gratuite de 3 jours pour les + 16 ans.

Possibilité de s’inscrire ensuite sur un listing de baby-sitters. RPE 5 rue des Écoles à Saint-Jean – 35140 Rives-du-Couesnon … Rives-du-Couesnon 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « rpe@fougeres-agglo.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

