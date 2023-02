Matinée Découverte pour les familles. RPE Les P’tites pousses. Manosque Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Matinée Découverte pour les familles. RPE Les P’tites pousses., 25 mars 2023, Manosque. Matinée Découverte pour les familles. Samedi 25 mars, 09h30 RPE Les P’tites pousses. Pour faire connaitre le RPE aux familles des enfants accueillis chez un assistant (e) maternel(le) du territoire. RPE Les P’tites pousses. Parc de Drouille Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Les familles des enfants accuillis chez un (e) assistant (e) maternel (le) du territoire sont invitées à venir découvrir le RPE.

Des accessoires et des décors seront mis à disposition pour se prendre en photo et garder un souvenir de ce moment POP ART.

L’espace sera décoré dans les couleurs du thème, les enfants pourront jouer et découvrir le matériel pédagogique mis à disposition.

Une « gratuiterie » sera organisée pour sensibiliser à l’idée du recyclage des objets et matériel du quotidien.

Nous chanterons des comptines dans différentes langues connues des participants

2023-03-25T09:30:00+01:00

2023-03-25T12:30:00+01:00

